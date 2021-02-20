إغلاق خط أزياء ريهانا بعد عامين من إطلاقه.. تفاصيل

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الشركة الفرنسية الراعية لخط الأزياء الخاص بالمغنية الأمريكية ريهانا، الإغلاق التام له اليوم السبت، بعد تراجعه إلي حد كبير خلال الفترة الماضية، نظراً للأسعار الباهظة للملابس التى لا تتناسب مع غالبية القاعدة الجماهيرية للمغنية الأمريكية.

وأرجعت شبكة “CNN” الأمريكية، تراجع المكاسب المادية من وراء خط الأزياء، إلى تأثير فيروس كورونا، على الأزياء العالمية واضطراب مستويات الشراء للنساء عالميًا، حيث عادت المبيعات إلى الخلف، وباءت فكرتها في طرح ملابس باسمها في الأسواق العالمية بالفشل، لكن على الجانب الآخر لا تزال منتجات التجميل والبشرة وخط الملابس الداخلية، الذي يحمل اسمها لا يزال قائمًا ويباع بشكل جيد.

وقد دخلت ريهانا التاريخ كأول امرأة ذات بشرة سمراء تطلق دار أزياء تحت العلامة التجارية LVMH عندما تم إطلاق Fenty لأول مرة فى ربيع عام 2019.

من ناحية أخرى أثارت مغنية البوب الشهيرة ريهانا الجدل في الهند، مؤخراً بعد نشرها صورة لها عارية الصدر في إعلان ملابس داخلية على مواقع التواصل الاجتماعي، معلّقة قلادة الإله جانيشا كبير الآلهة الهندوس.

واعتبر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي والسياسيون في الهند أن منشورها “مهين”، واتهموها بعدم احترام الآلهة الهندوسية والإضرار بالمشاعر المحلية.

يذكر أن ريهانا بدأت مسيرتها الفنية عام 2003 واستطاعت بفضل موهبتها المذهلة أن تكون واحدة من أهم وأشهر نجمات الغناء فى العالم، ومن أشهر أغنياتها : ” Diamonds ” و ” Love On The Brain ” و ” Unfaithful ” وغيرهم الكثيرين.

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