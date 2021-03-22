إعلان قائمة منتخب فلسطين لمواجهة السعودية

المستقلة/- أعلنت دائرة المنتخبات في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن القائمة النهائية المستدعاة لمواجهة السعودية، ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة.

ويقام اللقاء في السعودية يوم 30 مارس/آذار الجاري، لحساب المجموعة الرابعة.

وضمت القائمة 26 لاعبا، من بينهم 5 محترفين، وهم: محمد صالح وياسر حمد ومحمد باسم وعدي الدباغ وصالح شحادة.

وسيغيب محمود وادي، لاعب بيراميدز المصري، بسبب الإصابة التي تعرض لها، في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وأقام المنتخب الفلسطيني معسكرا داخليا، في مدينة الأمل بأريحا، بمشاركة اللاعبين المحليين، بينما يُنتظر أن يلتحق المحترفون بالمنتخب، فور وصوله المملكة العربية السعودية، غدا الثلاثاء.

وضمت القائمة كل من: توفيق أبو حماد، رامي حمادة، وأحمد خليفة، في حراسة المرمى، مصعب بطاط، موسى فيرواي، أحمد قطميش، محمد أبو ميالة، ياسر حمد، محمد صالح، محمد ديرية، وليد قنبر، محمد سمار، موسى سليم، عدي خروب، محمد يامين، محمد درويش، محمود أبو وردة، سامح مراعبة، إسلام البطران، أمير قطاوي، تامر صيام، عدي الدباغ، محمد باسم، أحمد أبو خديجة، شهاب القنبر، صالح شحادة.