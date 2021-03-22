إعلان قائمة منتخب فلسطين لمواجهة السعودية

المستقلة/- أعلنت دائرة المنتخبات في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن القائمة النهائية المستدعاة لمواجهة السعودية، ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة.

ويقام اللقاء في السعودية يوم 30 مارس/آذار الجاري، لحساب المجموعة الرابعة.

وضمت القائمة 26 لاعبا، من بينهم 5 محترفين، وهم: محمد صالح وياسر حمد ومحمد باسم وعدي الدباغ وصالح شحادة.

وسيغيب محمود وادي، لاعب بيراميدز المصري، بسبب الإصابة التي تعرض لها، في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.
وأقام المنتخب الفلسطيني معسكرا داخليا، في مدينة الأمل بأريحا، بمشاركة اللاعبين المحليين، بينما يُنتظر أن يلتحق المحترفون بالمنتخب، فور وصوله المملكة العربية السعودية، غدا الثلاثاء.

وضمت القائمة كل من: توفيق أبو حماد، رامي حمادة، وأحمد خليفة، في حراسة المرمى، مصعب بطاط، موسى فيرواي، أحمد قطميش، محمد أبو ميالة، ياسر حمد، محمد صالح، محمد ديرية، وليد قنبر، محمد سمار، موسى سليم، عدي خروب، محمد يامين، محمد درويش، محمود أبو وردة، سامح مراعبة، إسلام البطران، أمير قطاوي، تامر صيام، عدي الدباغ، محمد باسم، أحمد أبو خديجة، شهاب القنبر، صالح شحادة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

تراجع الدولار الأمريكي في ختام تعاملات الاثنين

اخر الاخبار

فيديو.. ماجد المهندس يطرح أحدث أغانيه “كيفك”

رياضية

إعلان قائمة منتخب فلسطين لمواجهة السعودية

رياضية

ماذا قال هالاند عن المقارنة مع رونالدو وميسي؟

اخر الاخبار

ما حقيقة صلح رانيا يوسف ونزار الفارس ؟

اخر الاخبار

بوتين يستنكر تصريحات أوروبية بشأن اللقاح الروسي

اخبار العراق

بعد 37 سنة من اصابته .. اخراج أطلاقة نارية من جسم رجل في ميسان

اخبار العراق

بعد 37 سنة من اصابته .. اخراج أطلاقة نارية من جسم رجل في ميسان

اخر الاخبار

المطربة ساندي تكشف أسباب غيابها عن الساحة الفنية

اخر الاخبار

فيديو.. بريانكا شوبرا تحدث ضجة بعد حديثها عن الإسلام

اخبار مصر

السيسي يوجه بتطوير أسطول النقل البحري المصري في البحرين الأحمر والمتوسط

اخر الاخبار

مصر تكشف عن نصيبها من مياه النيل خلال العام الماضي بعد أزمة سد النهضة

اخر الاخبار

توقعات بتعافي حركة السياحة المصرية خلال 2020

اخبار الاردن

الأردن يسجل حصيلة قياسية للوفيات الجديدة بفيروس كورونا

اخر الاخبار

كندا : الأردن محط أنظار المستثمرين

اخر الاخبار

فيسبوك تحذف مليون و300 ألف حساب مزيف

رياضية

إبراهيموفيتش ينخرط في البكاء بسبب منتخب السويد