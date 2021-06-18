إصدار تصنيف المنتخبات الآسيوية قبل قرعة تصفيات المونديال

المستقلة/- أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” التصنيف الاستثنائي الخاص بالمنتخبات الآسيوية قبل إجراء قرعة الدور الحاسم المؤهل للمونديال.

ولم يختلف التصنيف الحالي كثيرا عن السابق باستثناء تقدم الإمارات على حساب العراق الأمر الذي جعلها في المستوى الرابع بينما تراجع أسود الرافدين إلى المركز الخامس.

وجاء في الموقع الرسمي للاتحاد الدولي فيفا: “نشر فيفا اليوم، 18 يونيو/حزيران 2021، التصنيف الخاص بآسيا، والذي سيتم الاستعانة به لتحديد المنتخبات المصنفة لإجراء القرعة، ولن تشارك قطر، صاحبة المركز الخامس في التصنيف ومتصدرة المجموعة الخامسة في الدور الثاني، في منافسات الدور الثالث”.

وفيما يتعلق بإجراء القرعة المقررة في الأول من تموز/يوليو فجاء عبر موقع الفيفا: “سيتم تقسيم المنتخبات الاثني عشر إلى مجموعتين من ستة منتخبات، ستواجه بعضها البعض ذهابا وإيابا حيث ستتأهل المنتخبات المتصدرة والوصيفة من كل مجموعة (أربعة في المجموع) إلى نهائيات كأس العالم FIFA.

أما المنتخبين الذين يحتلان المركز الثالث، فيستأهلان إلى الدور الرابع، حيث سيلتقيان لتحديد هوية المنتخبين المتأهلين إلى الملحق الدولي”.