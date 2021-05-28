إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق..

المستقلة /- أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي انطلقت في قرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية نصرة لأهالي حي الشيخ جراح وكافة أحياء القدس المهددة بالإخلاء لصالح المستوطنين.

وقال رئيس اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في القرية مراد شتيوي في بيان إن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة باستخدام قنابل الغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

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