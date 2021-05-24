إصابة الموسيقار السعودي طلال باغر بكورونا رغم تلقيه جرعتين من اللقاح

المستقلة/- منى شعلان/ أعلن الموسيقار والملحن السعودي طلال باغر، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19″، على الرغم من تلقيه اللقاح المضاد للفيروس على جرعتين.

ونشر طلال باغر، صورة له من داخل المستشفى وهو على سرير الشفاء يتلقى جلسة ”أكسحين “، وذلك عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وعلق طلال باغر، على الصورة قائلاً: ”‏قدر الله وماشاء فعل، رغم أنني أخذت جرعتي اللقاح (محصن) ورغم الأخذ بكافة الاحترازات الوقائية إلا أن كورونا استطاعت أن تصيبنا، الحمد لله“.‎

والموسيقار طلال باغر، هو ملحن ومؤلف موسيقي سعودي، من مواليد مدينة جدة عام 1956، ويرأس لجنة الموسيقى في الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في جدة.

ولحن طلال باغر، الكثير من الأعمال المميزة لفنانين سعوديين وعرب من أبرزهم طلال مداح ومحمد عبده وعبادي الجوهر وعبد المجيد عبد الله وديانا حداد وغيرهم.