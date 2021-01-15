إصابة الإعلامية رابعة الزيات بفيروس كورونا

المستقلة/ منى شعلان/ أعلنت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، رغم حفاظها على اتباع الإجراءات الاحترازية من أجل تحصين نفسها من خطر الإصابة.

وكتبت الإعلامية عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، قائلةً: “‏حاولت أن أحمي نفسي من ‎فيروس كورونا، لكن بحكم مهنتي لم استطع أن أتجنّب الإصابة ، متابعة:”النتيجة إيجابية مع عوارض مزعجة، الاتكال على رب العالمين.. خليك بالبيت”.

وحرص عدد من الفنانين على تمني الشفاء العاجل لها، ومنهم الفنان المصري نبيل الحلفاوي، قائلا “ألف سلامة.. إن شاء الله تعدي على خير”، وقالت المطربة كارول سماحة: “تمنياتي بالشفاء العاجل عزيزتي ربيعه”.

يذكر أن الإعلامية رابعة الزيات هي زوجة الإعلامي والشاعر زاهي وهبي حيث تم ارتباطهما في عام 2006، ولديهما طفلان هما دالي وكنز.