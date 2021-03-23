إصابة ابن احمد السقا بفيروس كورونا

المستقلة … أعلن نجل النجم المصري أحمد السقا عن اصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 عبر حسابه الرسمي على تطبيق التواصل الاجتماعي انستاغرام.

حمزة احمد السقا آعلن من خلال قصة نشرها على حسابه الرسمي عن اصابته بفيروس كورونا و ظهور حالته ايجابية بعد الفحص الذي اجراه مؤخراً للتاكد من عدم اصابته بالفيروس ولكن كانت النتيجة هي العكس.

ومن جانبه أوضح ياسين السقا عدم إصابته بكورونا فى تدوينه أخرى عبر حسابه أيضًا على موقع “انستاغرام”، حيث اختلط الأمر على الجمهور بينه وبين شقيقه الصغير حمزة.