إسرائيل تهدد السلطة الفلسطينية

المستقلة /- هدد الاحتلال الاسرائيلي مساء الاربعاء السلطة الفلسطينية من التعاون مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وذكر تقرير اسرائيلي على القناة العبرية العامة “كان” ان حكومة الاحتلال الاسرائيلية حذرت السلطة من تبعات تعاونها من خلال تقديم معلومات للمحكمة الدولية قد تسرع في إجراءات التحقيق”.

واضاف التقرير ان الاحتلال الاسرائيلي هدد السلطة بوقف العمل باستئناف المفاوضات والتضييق الاقتصادي في الضفة الغربية.

وذكر التقرير ان وزير خارجية اسرائيل غابي اشكنازي تحدث مع نظيره العماني في هذا الشأني بدوره نقل الاخير الرسالة الاسرائيلية الى وزير خارجية فلسطين رياض المالكي.