إسرائيل تبني جدارا ملحيا على حدود الأردن

المستقلة /- بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي تكديس آلاف الأطنان من الأملاح المستخرجة من البوتاس وبناء جدار ملحي عملاق على طول 45 كيلومترا مع الحدود الأردنية من جهة منطقة وادي عربة- البحر الميت.

وحسب ما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن الجدار جاء “بمبادرة من اللواء يوآف التابع للقيادة الجنوبية، بحيث يتم إنشاء جدار ملحي ضخم، بارتفاع 9 إلى 13 مترًا في محاولة لصد المتسللين في تلك المنطقة التي تفتقر لوجود سياج”.

وقالت الصحيفة إن “الجدار سيصل إلى ارتفاع 13 مترًا كحد أقصى وسيصعب على المتسللين عبور الحدود مع الأردن في منطقة البحر الميت.

وقال الكولونيل يوغيف بار شيشيت، لـ”يديعوت أحرونوت”: “إنه ليس سالكًا، لكنه سيجعل اختراقه أصعب ويضاف إلى طبقات الحماية الإضافية التي نخطط لها”، مضيفا: “إنها تقريبا لا تكلف أي مال”.

وحسب وسائل إعلام عبرية تم بناء أول كيلومترين من الجدار، بينما سيستكمل البناء في غضون ستة أشهر، مستخدمين الأملاح المستخرجة من مصانع البوتاس كعازل طبيعي.