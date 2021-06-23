إسبانيا تنتفض وتتأهل لثمن لنهائي يورو 2020

المستقلة/- حقق منتخب إسبانيا، انتصارا عريضا بنتيجة (5-0) خلال مواجهة سلوفاكيا، مساء اليوم الأربعاء، بالجولة الختامية لدور المجموعات لكأس الأمم الأوروبية.

وسجل الأهداف لإسبانيا مارتين دوبرافكا حارس سلوفاكيا بالخطأ في مرماه بالدقيقة (30)، وإيمريك لابورت (45+3)، وبابلو سارابيا (56)، وفيران توريس (67)، وكوكا بالخطأ في مرماه (71).

وبهذا الانتصار، يتأهل لاروخا لثمن النهائي، بعدما رفع رصيده إلى 5 نقاط في وصافة المجموعة الخامسة، بينما تجمد رصيد سلوفاكيا عند 3 نقاط في المركز الثالث.

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