إسبانيا تحقق فوزا تاريخيا على ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

(المستقلة) حقق منتخب إسبانيا فوزا عريضا وتاريخيا على نظيره الألماني بسداسية نظيفة، مساء الثلاثاء، في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية، ليتأهل إلى نصف النهائي.

وافتتح ألفارو موراتا التسجيل للمنتخب الإسباني في الدقيقة 17، ثم أضاف فيران توريس، هدفا ثانيا في الدقيقة 33، فيما أضاف رودريجو هيرنانديز الهدف الثالث لإسبانيا في الدقيقة 38.

وسجل توريس الهدف الثاني له والرابع لإسبانيا في الدقيقة 55، ثم الثالث له والخامس لمنتخب بلاده في الدقيقة 71.

واختتم ميكيل أويرزابال السداسية في الدقيقة 89 من عمر المباراة التي أقيمت بمدينة إشبيلية.

بهذا رفع منتخب إسبانيا رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة، فيما توقف رصيد منتخب ألمانيا عند 9 نقاط في الوصافة، ليتأهل “الماتادور” إلى نصف النهائي رفقة نظيره الفرنسي، الذي حسم صدارة المجموعة الثالثة.

وتعد هذه هي الهزيمة الأسوأ لمنتخب ألمانيا طوال تاريخه.