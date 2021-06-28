إسبانيا تتأهل إلى ربع نهائي يورو 2020 على حساب كرواتيا

إسبانيا تتأهل إلى ربع نهائي يورو 2020 على حساب كرواتيا

المستقلة/- تأهل منتخب إسبانيا إلى ربع نهائي كأس أمم أوروبا “يورو 2020” بفوزه المثير على كرواتيا 5-3 في دور الـ16.

المباراة جمعت المنتخبين على ملعب “باركن ستاديون” في العاصمة الدنماركية “كوبنهاجن”، وذلك ضمن ثمن نهائي بطولة يورو 2020.

إسبانيا تلقت صدمة في البداية، بعدما تقدمت كرواتيا في النتيجة بفضل هدية من حارس “لاروخا”، أوناي سيمون.

وشهدت الدقيقة 20 من عمر المباراة، قيام أحد لاعبي إسبانيا بإعادة الكرة إلى سيمون، لكن الأخير وبشكل غير متوقع، فشل في السيطرة عليها، رغم أنه لمسها، لتدخل شباكه.

ولكن المنتخب الإسباني، استطاع أن يستعيد عافيته وتماسكه، ونجح في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 38 عن طريق بابلو سارابيا.

وفي الدقيقة 57 من الشوط الثاني، سجل المدافع المخضرم سيزار أزبيليكويتا هدف تقدم إسبانيا لتقلب الطاولة على الكروات.

وعزز فيران توريس من تقدم إسبانيا بهدف ثالث في الدقيقة 76 جعلها الأقرب لخطف ورقة التأهل لربع النهائي.

ولكن كرواتيا رفضت الاستسلام، حيث سجل ميسلاف أورسيتش الهدف الثاني لصالح منتخب بلاده في الدقيقة 85.

وفي الدقيقة 92، نجحت كرواتيا في إدراك التعادل بهدف سجله ماريو باساليتش، وسط فرحة جنونية، بالنظر للسيناريو الذي صاحب هذا الهدف.

خاض المنتخبات شوطين إضافيين، واستطاع منتخب إسبانيا خلال الفترة الأولى، تسجيل الهدف الرابع عبر ألفارو موراتا، وذلك في الدقيقة الـ100.

وبعد 3 دقائق، أكد ميكيل أويارزابال، انتصار إسبانيا المجنون بالمباراة، وذلك بتسجيله خامس أهداف “لاروخا” في الدقيقة 103.