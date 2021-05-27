إدارة ريال مدريد حددت 3 بدلاء لخلافة زيدان

المستقلة /- قال تقرير صحفي إسباني، إن إدارة ريال مدريد حددت 3 بدلاء، لتولي أحدهم القيادة الفنية للفريق الأول، خلال الفترة المقبلة، خاصًة مع اقتراب رحيل المدرب الحالي زين الدين زيدان.

وأفادت تقارير خلال الساعات الأخيرة، بأن زيدان قرر الرحيل عن منصبه، ومن المتوقع إصدار بيان رسمي مشترك بينه وبين النادي.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس السابق، وراؤول جونزاليس مدرب فريق الشباب، وأنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان السابق، هم المرشحون لخلافة زيدان.

وأضافت الصحيفة: “أليجري هو المرشح الأقرب، والذي كان مرتبطا بتولي تدريب الفريق عقب رحيل زيدان في الولاية الأولى، لكنه لم يكن قريبًا مثل الفترة الحالية، على الرغم من وجود مفاوضات بينه وبين يوفنتوس وإنتر ميلان حاليًا”.

وأشار التقرير، إلى أن كونتي عقب فسخ تعاقده مع إنتر ميلان بالأمس، بات مرشحا لتدريب ريال مدريد، خاصة بعدما قاد النيراتزوري لتحقيق لقب الكالتشيو.

وختمت الصحيفة، بأن راؤول مدرب فريق الشباب “كاستيا” ضمن المرشحين، إذا قررت الإدارة اتخاذ مسار “محلي الصنع”.

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