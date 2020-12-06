إدارة القوة الجوية توجه رسالة للاعبين والطاقم الفني

(المستقلة) عقدت إدارة نادي القوة الجوية اجتماعا لبحث وضع الفريق في ظل النتائج السلبية في الجولتين الماضيتين من الدوري العراقي الممتاز .

الاجتماع تم بحضور رئيس النادي اللواء شهاب جاهد، وأعضاء الإدارة والكادر التدريبي ورابطة المشجعين،لمناقشة وضع الفريق خصوصا بعد الخسارة الأخيرة أمام زاخو .

وبحسب بيان للنادي، فإن رئيس نادي القوة الجوية اللواء شهاب جاهد تحدث عن الخسارتين وتراجع مستوى الفريق واستمرار نزيف النقاط، مطالبا من الكادر التدريبي واللاعبين بتصحيح المسار في قادم المباريات.

من جهته أوضح المدرب أيوب أوديشو أنه شخّص الكثير من الحالات والأخطاء من بعض اللاعبين، ولديه ثقة كبيرة في عودة الفريق إلى درب الانتصارات، داعيا من الجمهور دعم الفريق في الفترة المقبلة.