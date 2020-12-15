إحصائية تركية : العراقيين بالمرتبة الاولى من حيث شراء الأجانب للعقارات

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الممستقلة /- أظهرت بيانات إحصائية تركية، أن العراقيين جاؤوا بالمرتبة الاولى من حيث شراء الأجانب للعقارات في تركيا خلال شهر تشرين الثاني 2020.

وأوضحت البيانات التي أصدرتها مؤسسة الاحصاء التركية، واطلعت عليها المستقلة، أن “العراق جاء بالمرتبة الاولى من حيث الشراء خلال شهر تشرين الثاني وبواقع 876 منزلا، وجاء بعد العراق إيران بـ 860 من المنازل المباعة، وروسيا ثالثا بـ 434 من المنازل المباعة، وأفغانستان رابعا بـ 203 من المنازل المباعة، والكويت خامسا بـ 202 من المنازل المباعة.

وأضافت أن “مبيعات المنازل للأجانب انخفضت من كانون الثاني الى تشرين الثاني للعام الحالي بواقع 36 الف و385 منزلا، بنسبة تراجع بلغت 9.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق”.

وأشارت إلى أن “اسطنبول هي المقاطعة الأولى الأكثر جذبا للأجانب التي سجلت بيع 2 ألف و443 وحدة سكنية، وبعدها جاءت أنطاليا بعدد 893 من المنازل المباعة، وأنقرة بـ 297 بيعًا للمنزل، ويالوفا بـ 182 بيعًا للمنزل، وبورصا بمبيعات 174 منزل”.

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