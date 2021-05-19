إثيوبيا تكشف عن نسبة اكتمال بناء سد النهضة بالتزامن مع تصريحات السيسي عن الأمن

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن وزير المياه والري الإثيوبي، سليشي بقلي، إن نسبة اكتمال البناء في سد النهضة تجاوزت الـ80%، جاء ذلك خلال جلسة مشاورات نظمتها وزارة الخارجية الإثيوبية ومجلس دعم سد النهضة.

وأضاف في تصريحات، خلال مؤتمر صحفي، إن الملء الثاني سيتم في موعده، وفق ما خُطط له، ونحن جاهزون لتلبية مخاوف السودان بشأن الملء وتبادل المعلومات معه.

وأضاف بقلي: “اجتماع كينشاسا أوضحنا فيه موقف أديس أبابا ورغبتها في إنهاء هذه المفاوضات، وأكدنا في كنشاسا التزامنا بتبادل المعلومات حول عملية الملء”.

وتابع: “أكدنا موقف بلادنا بأن تكون قيادة التفاوض إفريقية عملا بالحلول الإفريقية”، لافتا إلى أنه “تم التوصل لاتفاق من قبل بإنهاء مفاوضات سد النهضة في الجولة المقبلة”.

وأشار وزير المياه والري الإثيوبي إلى أن المتفق عليه مع مصر وإثيوبيا وفق إعلان المبادئ هو التفاوض بحسن نية، موضحا أن إثيوبيا تنتظر قرار رئيس الاتحاد الإفريقي حول استئناف مفاوضات سد النهضة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد تقدير مصر لجهود الرئيس الكونغولي والثقة في قدرته للتعامل مع ملف سد النهضة، وحرص مصر على دعم تلك الجهود، في إطار المسار التفاوضي برعاية الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، ومشاركة الشركاء الدوليين، بهدف الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد عملية الملء والتشغيل لسد النهضة.

كما شدد الرئيس المصري على أن مصر لن تقبل بالمساس بأمنها المائي، وبالتالي ترى ضرورة التوصل للاتفاق القانوني الملزم المنشود، الذي يحافظ على حقوق مصر المائية ويجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

قائد الحرس الثوري الإيراني يعلن تعرض سفن إسرائيلية مؤخرا لعمليات عسكرية

اخر الاخبار

“سرايا القدس” تقصف تل أبيب برشقة صاروخية ثقيلة ومواقع إسرائيلية بأسلحة متعددة

اخر الاخبار

إثيوبيا تكشف عن نسبة اكتمال بناء سد النهضة بالتزامن مع تصريحات السيسي عن الأمن

اخر الاخبار

جيش الإحتلال يعلن إطلاق 4 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل

اخر الاخبار

“الخبز المقدس” يحصد الجائزة الكبرى من مهرجان تورينتو السينمائي الـ69

اخر الاخبار

عاصي الحلاني يطلق “منين اجيب العذر” بالحانه وكلمات حسام عبدالله

اخر الاخبار

زينات : أعتز بالشبه بيني و بين ماغي بوغصن

اخر الاخبار

زينات : أعتز بالشبه بيني و بين ماغي بوغصن

اخر الاخبار

عملية مشتركة لفصائل المقاومة تستهدف مواقع الاحتلال الإسرائيلي

اخر الاخبار

تونس تسرع إجراءات تجريم التطبيع مع إسرائيل

اخر الاخبار

الصين تتهم أمريكا بتهديد السلم العالمي

اخبار فلسطين

المقاومة تحذر تل أبيب: الإنذار الأخير وإلا..

اخر الاخبار

أمريكا تدين تصريحات أردوغان ضد إسرائيل: معادية للسامية

اخر الاخبار

“الإدارة الذاتية” تلغي قراها برفع أسعار المحروقات بعد احتجاجات فى سوريا

اخر الاخبار

 السيسى: حل قضية سد النهضة لتفادى تأثيرها السلبى على أمن واستقرار المنطقة

اخبار مصر

فيديو يكشف عن وصول عدد كبير من الشاحنات المصرية الى غزة

اخر الاخبار

بعد تصريحاته عن دول الخليج.. وزير الخارجية اللبناني يقدم استقالته