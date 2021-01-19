إبراهيموفيتش يحقق إنجازا قياسيا في الدوري الإيطالي

(المستقلة) حقق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم هجوم ميلان، إنجازا قياسيا مع الروسونيري في الدوري الإيطالي.

وسجل إبرا هدفين لفريقه خلال مواجهة كالياري، في إطار منافسات الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

وتقدم إبراهيموفيتش للروسونيري في النتيجة، بركلة جزاء سددها بنجاح في الدقيقة 7 من المباراة، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 52 .

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصاءات، فإن إبراهيموفيتش سجل في 9 مباريات متتالية لعبها أساسيا، لأول مرة في مسيرته في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.