إبراهيموفيتش يحقق إنجازا قياسيا في الدوري الإيطالي

Zlatan Ibrahimovic of AC Milan reacts during the Serie A match between Napoli and AC Milan at Stadio San Paolo, Naples, Italy on 12 July 2020. (Photo by Giuseppe Maffia/NurPhoto)
موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

(المستقلة) حقق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم هجوم ميلان، إنجازا قياسيا مع الروسونيري في الدوري الإيطالي.

وسجل إبرا هدفين لفريقه خلال مواجهة كالياري، في إطار منافسات الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

وتقدم إبراهيموفيتش للروسونيري في النتيجة، بركلة جزاء سددها بنجاح في الدقيقة 7 من المباراة، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 52 .

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصاءات، فإن إبراهيموفيتش سجل في 9 مباريات متتالية لعبها أساسيا، لأول مرة في مسيرته في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

إبراهيموفيتش يحقق إنجازا قياسيا في الدوري الإيطالي

ثقافة وفنون

“تنبأت بموتها”.. السعودية مها الحجيري تتصدر تويتر بعد رحيلها

اخر الاخبار

بصورة صادمة .. هنا الزاهد تسخر من شكلها بدون مكياج

اخر الاخبار

أعراض جديدة لفيروس كورونا مرتبطة بالعينين

اخر الاخبار

الإدارة الأمريكية الجديدة وقضايا الشرق الاوسط

اخر الاخبار

السلطة الفلسطينية وتحديات الاستقرار الاقتصادي

اخبار العراق

الصدر : اذا كان تأجيل الإنتِخابات مهني فسنذعن وإلا فانتظروا قرارنا

اخبار العراق

الصدر : اذا كان تأجيل الإنتِخابات مهني فسنذعن وإلا فانتظروا قرارنا

اخبار العراق

زيدان يبحث مع السفيرين البريطاني والامريكي تسليم المطلوبين

اخر الاخبار

فيديو.. سعد لمجرد يعلن عن تحضيره عدة مفاجآت لجمهوره

اخبار العراق

اعتقال 27 متهما بجرائم جنائية مختلفة في كربلاء

اخبار العراق

نائب: رصدنا هدرا مالي بعقود الكهرباء بقيمة 60 مليار دولار

اخبار العراق

معهد التطوير القضائي ينظم حلقة نقاشية عن جرائم غسل الاموال

اخبار العراق

شرطة ميسان  تكشف عن نشاطها السنوي 

اخر الاخبار

صندوق النقد الدولي: إعفاء واسع لديون السودان

اخبار العراق

اليعقوبي يحذّر من فتنة تزوير الانتخابات أو توظيف السلاح والمال السياسي فيها

اخر الاخبار

في إحتفالية بهيجة .. وزارة الثقافة تكرم الشاعرة هند أحمد بدرع الإبداع