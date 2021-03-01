إبراهيموفيتش يحسم موقفه من الاتجاه للتدريب

إبراهيموفيتش يحسم موقفه من الاتجاه للتدريب

المستقلة/- حسم مهاجم ميلان زلاتان إبراهيموفيتش موقفه من دخول عالم التدريب عقب تعليق حذائه واعتزال لعب كرة القدم.

وسُئل إبراهيموفيتش عن إمكانية أن يصبح مدربا في المستقبل؟، ليرد المهاجم السويدي المخضرم: “هذا مستحيل، خلال المباراة سوف أضرب لاعبين اثنين على الأقل، وبعد المباراة 8 لاعبين آخرين‘”.

يذكر أن إبراهيموفيتش صاحب الـ39 عاما خاض مسيرة احترافية حافلة مع عدة أندية أبرزها ميلان وإنتر ويوفنتوس وبرشلونة ومانشستر يونايتد.

ولعب إبرا 21 مباراة هذا الموسم مع ميلان في جميع المسابقات وسجل خلالها 16 هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين.