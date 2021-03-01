أول ظهور منذ رحيله.. ترامب يهاجم بايدن

المستقلة /- أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه لا يخطط لتشكيل حزب جديد يكون منافسا للحزب الجمهوري، مثلما ادعت صحف بأن ترامب سيقدم على فعل هذه الخطوة الغير مسبوقة.

وقال ترامب في كلمته أمام أنصار الحزب الجمهوري في ولاية فلوريدا: “حملة بايدن كانت مليئة بالأكاذيب ونتائجه كارثية في الشهر الأول من حكمه”.

وأضاف: “سنكون موحدين وأقوياء أكثر من ذي قبل وسنحارب التطرف والشيوعية”، مشددا على أنه “قد أقرر الفوز عليهم في الانتخابات الثالثة، وبايدن فشل في حماية البلاد”.

وتابع: “علينا أن لا نسمح بتدفق مشاكل الآخرين إلى بلدنا وقد أوقفنا دخول المجرمين والأشرار.. المهاجرون غير الشرعيين يساهمون في نشر (الفيروس الصيني) في بلادنا”.

وأشار إلى أنه “يجب علينا الوقوف بثبات لتأمين الحدود والحكومة الجديدة فشلت بالتعامل مع ملف الهجرة.. إدارة بايدن تمنع الأطفال من الحصول على التعليم وتغلق المدارس أمام المواطنين”.

ويعد المؤتمر أول ظهور شعبي للرئيس السابق عقب مغادرته البيت الأبيض، حيث اصطدم ترامب بعدد من أعضاء الحزب الجمهوري الذين رفضوا مسعاه للإطاحة بالانتخابات الرئاسية، وأيدوا مساءلته في الكونغرس.

يذكر أن موقع “أكسيوس”، نقل عن كبار حلفاء ترامب قولهم، إن “الرئيس السابق، يسعى إلى إيصال هذه الرسالة إلى قادة الحزب بعد أن أحكم قبضته على القاعدة الجمهورية، كما أنه سيعمل على إظهار نفوذه على الحزب في خطاب رئيسي بعنوان – استعراض القوة”.

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