أول تعليق من ياسمين صبري على اتهامها بتقليد زوجة رونالدو

المستقلة/- منى شعلان/ علقت الإعلامية المصرية هالة سرحان على الجدل المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الجمهور خلال الفترة الأخيرة بشأن المقارنة القائمة بين الفنانة ياسمين صبري وعارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، زوجة كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال.

وكتبت هالة رسالة فى تغريدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلة :”‏جميلة وأنيقة ولوحة فنية، العقول التافهة السخيفة التي تعقد مقارنات مع واحدة في بلد تانية جهل وغباء وبواخة وسماجة، وعموما ياسمين المصرية بديعة المحيا أصبحت وجها عالميا تعاقد معها CARTIER أشهر بيوت المجوهرات الفرنسية”.

لترد ياسمين صبري، على تدوينة هالة سرحان: “أستاذتنا هالة.. شكرا جزيلا لرقي كلامك، وجمال قلبك”.

 

ومؤخرًا انتشرت العديد من الصور عبر منصات السوشيال ميديا التى تقارن بين ياسمين صبري وجورجينا رودريغيز، واتهام الأولى بأنها تقلد الثانية إن كان بالإطلالات أو تسريحة الشعر والمكياج أو زوايا جلسات التصوير، وحتى لون البشرة.

الجدير بالذكر أن ياسمين صبري تغيبت عن الموسم الرمضاني الماضي فآخر ما قدمته كان مسلسل “فرصة تانية” مع أحمد مجدي وآيتن عامر وهبة مجدي ونخبة من النجوم. المسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم ومن إخراج مرقس عادل.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

السودان يتسلم نسخة من اتفاق جزئي حول سد النهضة ويكشف عن شروط الخرطوم

اخبار العراق

صرف  ثلاثة مليارات و100مليون دينار مستحقات فلاحي كربلاء

اخر الاخبار

أول تعليق من ياسمين صبري على اتهامها بتقليد زوجة رونالدو

اخر الاخبار

اتفاق عربى في قمة بغداد للوقوف إلى جانب مصر والسودان بشأن سد النهضة

رياضية

أشرف حكيمي يقترب من الرحيل عن إنتر ميلان

رياضية

سيرينا ويليامز تعلن موقفها من المشاركة في الأولمبياد

رياضية

الوحدات الأردني يرفع رواتب 8 لاعبين

رياضية

الوحدات الأردني يرفع رواتب 8 لاعبين

رياضية

ليفربول يتحرك لضم نجم فرنسا

اخر الاخبار

ثور مجنح وبساط ريح وفارس.. قصة جدارية ظهرت خلف الرئيس السيسي والعاهل الأردني في العراق “صور”

اخبار العراق

انطلاق أعمال القمة الثلاثية فى بغداد

اخر الاخبار

الحكومة العراقية تنشر فيديو استقبال مصطفى الكاظمى للرئيس السيسي

اخر الاخبار

الأرصاد المصرية تحذر من طقس غد: الحرارة 44 والرطوبة تصل لـ 90

اخر الاخبار

الكاظمي يستقبل العاهل الأردنى في القصر الحكومي ببغداد “صور”

اخبار مصر

الحكومة المصرية تحسم الجدل بشأن تخفيض عدد سنوات الدراسة بالدبلومات الفنية

اخر الاخبار

السيسي خلال لقاءه بالحلبوسى: موقف مصر داعم لوحدة وأمن العراق

اخر الاخبار

أول زيارة لرئيس مصرى منذ 30 عاما.. ننشر برنامج زيارة الرئيس السيسي للعراق “صور”