أول تعليق من ياسمين صبري على اتهامها بتقليد زوجة رونالدو

أول تعليق من ياسمين صبري على اتهامها بتقليد زوجة رونالدو

المستقلة/- منى شعلان/ علقت الإعلامية المصرية هالة سرحان على الجدل المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الجمهور خلال الفترة الأخيرة بشأن المقارنة القائمة بين الفنانة ياسمين صبري وعارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، زوجة كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال.

وكتبت هالة رسالة فى تغريدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلة :”‏جميلة وأنيقة ولوحة فنية، العقول التافهة السخيفة التي تعقد مقارنات مع واحدة في بلد تانية جهل وغباء وبواخة وسماجة، وعموما ياسمين المصرية بديعة المحيا أصبحت وجها عالميا تعاقد معها CARTIER أشهر بيوت المجوهرات الفرنسية”.

لترد ياسمين صبري، على تدوينة هالة سرحان: “أستاذتنا هالة.. شكرا جزيلا لرقي كلامك، وجمال قلبك”.

ومؤخرًا انتشرت العديد من الصور عبر منصات السوشيال ميديا التى تقارن بين ياسمين صبري وجورجينا رودريغيز، واتهام الأولى بأنها تقلد الثانية إن كان بالإطلالات أو تسريحة الشعر والمكياج أو زوايا جلسات التصوير، وحتى لون البشرة.

الجدير بالذكر أن ياسمين صبري تغيبت عن الموسم الرمضاني الماضي فآخر ما قدمته كان مسلسل “فرصة تانية” مع أحمد مجدي وآيتن عامر وهبة مجدي ونخبة من النجوم. المسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم ومن إخراج مرقس عادل.