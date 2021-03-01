أول تعليق من مذيعة التليفزيون المصري بعد وضعها الروج على الهواء

أول تعليق من مذيعة التليفزيون المصري بعد وضعها الروج على الهواء

المستقلة/- منى شعلان/ علقت الإعلامية المصرية أميمة تمام ، لأول مرة بعد إحالتها إلى التحقيق من قبل الهيئة الوطنية للإعلام نظرًا لما بدر منها، الجمعة الماضية،بعد وضعها مكياجًا على الهواء أثناء تقديمها نشرة التاسعة على القناة الأولى المصرية.

وكتبت “أميمة” عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلة: “الي جميع الأيادي التي تمتد إلى بالدعم والمحبة.. هؤلاء الذين لم يبخلوا بكلمات طيبة عبروا من خلالها عن تقديرهم لشخصي و لتاريخي مؤكدين أنه لم يذهب هباءا جراء التنمر و السطحية في زمن السوشيال ميديا !”.

وتابعت: “الي اولئك الذين اقتلعوا الأشواك من طريقي لإعطائي الفرصة لتجاوز ازمتى و المضي قدما .. بينما كان يرشقني البعض بالحجارة ويلتزم البعض الآخر الصمت مترقبين بفضول تطورات المشهد و اسدال الستار ! كلمات الشكر و التقدير و المحبة و الاحترام غير كافية لكم دمتم بخير بعيدين عن اي أذى”.

في بيان رسمي، أحالت الهيئة الوطنية للإعلام فريق عمل نشرة التاسعة إلى التحقيق نظرًا لما بدر منهم يوم الجمعة الماضية، وقال البيان إن فريق العمل ومذيعة النشرة لم يراعوا القواعد والمعايير المهنية لما ارتكبوه من خطأ أثناء قراءة عناوين الأخبار.

وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، في بيان لها على احترافية وتميز كافة فرق عمل نشرة التاسعة الذين نقدر ونحترم جهودهم فى العمل وأن الخطأ وارد فى العمل البشرى، ولكن انطلاقاً من ثوابت الوطنية للإعلام باحترام ضوابط وقواعد الظهور على الشاشة أمام جمهور المشاهدين واحتراماً وتقديراً لحق المشاهد، وأيضاً المبادئ والأسس التى وضعتها الوطنية للإعلام فى العمل داخل الاستديوهات فقد تم وقف فريق عمل نشرة التاسعة المذاعة أمس الجمعة عن العمل، لحين الانتهاء من التحقيقات.

يذكر أن الإعلامية المصرية أميمة تمام ظهرت وهي تضع “الروج” على الهواء بعد أن قدمت افتتاحية النشرة وانتقال الحديث إلى صديقتها لاستكمال الافتتاحية دون أن تعرف أنها ما زالت على الهواء وقامت بتعديل الماكياج الخاص بها.

ومن الواضح أن المخرج وضع المذيعتين فى كادر واحد فقامت تمام ، بتلقائية شديدة بوضع الروج دون أن تعرف أنها مازالت في الكادر ، و ظنت أن الكاميرا تركتها وانتقلت إلى زميلتها.