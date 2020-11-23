أول تعليق من حمد المزروعي الذى تسبب في أزمة صور محمد رمضان مع الإسرائيليين

أول تعليق من حمد المزروعي الذى تسبب في أزمة صور محمد رمضان مع الإسرائيليين

المستقلة/ منى شعلان/ أوضح الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي ، حقيقة الصورة التى نشرها للفنان محمد رمضان برفقة المطرب الإسرائيلي عومير آدام ، وتسببت في أزمة للفنان المصري.

وقال حمد ، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر :”لقول كلمة الحق الفنان محمد رمضان لم يكن يعلم أن الفنان الذي التقط الصورة معه من الجنسية الإسرائيلية للتوضيح”.

و قرر الاتحاد العام للنقابات الفنية، اليوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري، إيقاف الفنان محمد رمضان عن العمل، بعد اتهامه بالتطبيع مع الكيان الصهيوني ، على خلفية ظهوره مع مشاهير إسرائيليين في دبي.

وقال اتحاد النقابات الفنية في بيانه، الذي أصدره منذ قليل، بتاريخ 23/11/2020، بوقف عضو نقابة المهن التمثيلية محمد رمضان لحين التحقيق معه، بحد أقصي في الأسبوع الأول من ديسمبر 2020، نظرًا لتواجده خارج مصر”.

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا أمس الأحد، أوضحت من خلاله أنها ستعقد اجتماعًا طارئًا برئاسة اتحاد النقابات الفنية، للبحث في أمر الفنان محمد رمضان.

وجاء فيه: “تابع مجلس النقابة في الساعات الأخيرة، بكل اهتمام ومسئولية نابعة من موقف وطني وقومي يمثل جموع الفنانين والمبدعين المصريين، ما حدث من تصرف فردي لأحد أعضاء النقابة في أحد التجمعات الفنية بمدينة عربية شقيقة، والتقاطه الصور مع فنانين ينتمون للكيان الغاصب”.

وقال البيان: “ومجلس نقابة المهن التمثيلية إذ يتناول تفاصيل هذه الواقعة المثيرة للجدل يؤكد أولًا الدعم التام والكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وإلزام النقابة بالموقف الجمعي للفنانين المصريين، وتمسكها الدائم بمواقف وقرارات لاتحاد النقابات المصرية والعربية تجاه مثل هذه التصرفات”.

وأضاف البيان: “والمجلس في موقفه هذا يدرك تماما الفرق بين المعاهدات الرسمية التي تلتزم بها الحكومات العربية والموقف الشعبي والثقافي والفني من قضية التطبيع ، علما بأن مجلس النقابة يحتفظ بحقه في اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات وقرارات في ضوء اللوائح الداخلية والقوانين المنظمة لعمل النقابة”.

واختتم البيان: “وقد دعونا إلى اجتماع طارئ مع اتحاد النقابات الفنية الإثنين الموافق 23 /11/2020 في تمام الساعة الخامسة مساء لاتخاذ القرارات الحاسمة في هذا الشأن.. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة “.