أول تعليق من الفنانة المصرية بشرى بعد عقد قرانها

أول تعليق من الفنانة المصرية بشرى بعد عقد قرانها

المستقلة/ منى شعلان/ احتفلت الفنانة المصرية بشرى، بعقد قرانها على رجل الأعمال سالم هيكل،مساء اليوم الجمعة، بحضور العائلتين فقط، نظرا للإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا.

ونشرت بشرى ، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، صورة تجمعها بزوجها بعد عقد القران وعلقت قائلة:”الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات”.

وفى وقت سابق كشفت بشرى، عن سر طلبها من خطيبها رجل الأعمال سالم هيكل أن يشتري لها “مدفن” كمؤخر للزواج.

وقالت بشرى فى لقاء لبرنامج “et بالعربى” : طالبت من خطيبى أن يشترى لى مدفن لأن الموت ليس بعيد ولابد أن نفكر فيه جميعاً ، وأنا أفكر فيه دائما خاصةً بعد ما مريت به هذا العام ، من رحيل عدد كبير من الفنانين والأصدقاء ، وبالأمس توفي صديقا لى فى سن صغيرة، متابعة: محدش هيدوم ولا هيفضل عايش، ومن غير أي نكد لازم نتصالح مع الفكرة ،الناس المؤمنة بجد لازم تتصالح مع الموت زي ما تتصالح مع الحياة”.

وأضافت :” روي لى موقف أثر بي كثيرا ، وجعلني أطلب أن يصبح لي مدفن ، وسوف اكشف عن هذا الموقف فى يوما ما “.

واحتفلت بشرى ، مؤخراً ، بحفل خطوبتها على رجل الأعمال سالم هيكل في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الأخيرة.

وفى سياق آخر تشارك الفنانة بشري ، فى السباق الرمضاني المقبل ، بمسلسل “الاختيار 2″، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

مسلسل الاختيار 2 ، سيناريو حوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمى، ومن بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي و إياد نصار وانجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وهادى الجيار وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولى وليلى عز العرب ، ومن إنتاج شركة سينرجي.