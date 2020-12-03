أوبك: مراجعة شهرية لمعدلات انتاج النفط

المستقلة/- قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، ومسؤول ملف الطاقة بتحالف أوبك بلس. إنَّ تحالف أوبك بلس اتفق خلال اجتماعه اليوم على عقد اجتماع شهري لمراجعة معدلات إنتاج النفط، واتخاذ القرار المناسب وفقاً لأوضاع السوق سواء كانت إيجاباً بزيادة الإنتاج، أو سلباً بالخفض، وهو يجعل تحالف أوبك بلس أكثر تأثيراً في الحفاظ على توازن سوق النفط من خلال ضبط المعروض، بصورة تناسب حجم الطلب.

وأشار نوفاك في المؤتمر الصحفي الافتراضي للأعضاء التحالف، إلى إجماع كافة أعضاء التحالف على قرار تقليص حجم خفض إنتاج النفط بمعدل 500 ألف برميل يومياً بدءاً من يناير، ليكون إجمالي الخفض المحقق 7.2 مليون برميل، بدلاً من المعدل الحالي البالغ 7.7 مليون برميل.

وأكد نوفاك أنَّ حصة روسيا من زيادة الإنتاج بدءاً من يناير، ستكون 125 ألف برميل نفط يومياً. وتعادل 25% من حجم الزيادة التي تمت الموافقة عليها في اجتماع اليوم.