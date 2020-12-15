“أوبك” تحذر من السرعة في زيادة إنتاج النفط

المستقلة/- قال رئيس منظمة “أوبك” وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار” أن المنظمة لا يجب أن تسرع في زيادة إنتاج النفط أوائل العام المقبل، مشيرًا إلى أن الطلب على الطاقة لا يزال هشًا مع تفشي فيروس “كورونا” حول العالم.

وأوضح “عطار” الذي يتولى الرئاسة الدورية لـ “أوبك” أنه لا يوجد ما يضمن بأن المجموعة وحلفاءها سيرفعون إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا بحلول أبريل، حتى بعد الاتفاق في وقت سابق هذا الشهر على الوصول إلى ذلك المستوى تدريجيًا.

وقال عطار في مقابلة مع بلومبرج، على الرغم من وجود مؤشرات إيجابية وتحسن ملحوظ في أسعار النفط، أعتقد بأننا يجب أن نكون حذرين للغاية.

وأضاف: في أفضل السيناريوهات، سنتمكن من الوصول إلى مستوى مليوني برميل أوائل أبريل، ولكن هذا ليس هدفًا في حد ذاته، والمهم هو ضمان استمرار تآكل فائض مخزون النفط العالمي، وأننا على الطريق الصحيح لتحقيق استقرار دائم في السوق.