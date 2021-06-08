أنشيلوتي طلب من إدارة ريال مدريد بقاء بيل و أسينسيو خلال الموسم المقبل

أنشيلوتي طلب من إدارة ريال مدريد بقاء بيل و أسينسيو خلال الموسم المقبل

المستقلة /- حدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدرب الجديد لريال مدريد موقفه من استمرار ثلاثة لاعبين مع الميرنجي خلال الموسم المقبل.

ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن أنشيلوتي طلب من إدارة ريال مدريد بقاء الويلزي جاريث بيل والإسباني ماركو أسينسيو.

وزعمت تقارير أن إدارة ريال مدريد ترحب بفسخ عقد بيل لتوفير راتبه الضخم، كما تخطط لبيع أسينسيو لاستغلال أمواله في التعاقد مع صفقات جديدة في الميركاتو.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن أنشيلوتي يضع الظهير البرازيلي مارسيلو خارج حساباته خلال الموسم المقبل، بينما يريد اللاعب الاستمرار في ريال مدريد.

وفي إطار آخر، كشف “الشيرنجيتو” أن راتب أنشيلوتي مع ريال مدريد سيتراوح بين 3.5 إلى 4 ملايين يورو سنويا فقط.

يذكر أن أنشيلوتي وقع عقدًا مع ريال مدريد لمدة 3 سنوات، عقب أيام قليلة من رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن الفريق.