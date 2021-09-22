أنباء عن وفاة سمير صبري

المستقلة /- تسببت شائعة وفاة الفنان سمير صبري، التي جرى تداولها خلال الساعات القليلة الماضية، في إحراج كبير للفنانة مديحة حمدي.

وكانت مديحة قد نقلت خبر وفاة سمير صبري عن حساب غير معروف على «فيسبوك»، الأمر الذي دعاها إلى الاعتذار فيما بعد عن هذا الخطأ غير المقصود.

وقالت الفنانة الكبيرة، عبر حسابها الشخصي في «فيسبوك»: «أيها السادة المحترمون، أرجوكم لا تشركونا معكم في أخبار كاذبة تؤثر في الأرحام والزملاء».

وأضافت: «الأخ والزميل الرائع الأستاذ سمير صبري، أعطاك الله الصحة ودوام العافية والعمر المديد، وفعلاً هذا درس لي شخصياً أن أتحرى الدقة والصدق في الخبر قبل أن أعلِّق».

وتابعت القول ” آسفة جداً جداً، أستاذ سمير صبري، دمت لنا ولجمهورك ومحبيك ”

الجدير بالذكر ان الفنان المصري سمير صبري ، ممثل من مواليد عام 1936.

عمل في بداياته مذيعاً في الإذاعة الإنجليزية ثم اتجه إلى التمثيل والغناء. له العديد من الأفلام المصرية التي قام بتمثيلها منذ بداية مسيرته الفنية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. مثّل عدداً من أفلامه مع الفنان عادل إمام كفيلم البحث عن فضيحة من بطولة ميرفت أمين، ومن مسلسلاته حضرة المتهم أبي الذي تم إنتاجه عام 2006 وكذلك قضية رأي عام بطولة يسرا ولقاء الخميسي. أحب الفن منذ الصغر وعاش وسط عائلة تجيد الفن تتذوقه وتحترمه سينما ومسرح وموسيقى أم وأب وجد و7 خالات شكلوا طفولته.

صنعوا شخصيته اصطحبوه إلى دور السينما والمسرح وشجعوه عندما وقف أمامهم يقلد الفنانين يغني ويرقص. انفصل والده عن والدته وعمره تسع سنوات ليبدأ مرحلة جديدة من حياته في القاهرة.

بعدما انتقل إليها بصحبة والده ليسكن في عمارة النجوم والعظماء ويتبناه عبد الحليم حافظ بعد كذبة أجادها وقدمه للبنى عبد العزيز ليصبح وعمره 10 سنوات نجم البرنامج الأوروبي وله العديد من الافلام