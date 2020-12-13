أمين عام البرلمان العراقي ونظيره المصري يبحثان سبل التعاون المشترك

المستقلة/ منى شعلان/استقبل المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ المصري، الدكتور سيروان عبد الله إسماعيل، الأمين العام لمجلس النواب العراقي والوفد المرافق له صباح اليوم الأحد.

تأتي زيارة الأمين العام لمجلس النواب العراقي لمجلس الشيوخ على هامش زيارته للقاهرة، والتي جاءت بدعوة من البرلمان العربي للمشاركة في افتتاح مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية.

ويضم الوفد العراقي كل من سلام على مدير عام دائرة العلاقات وسعد فياض مدير عام معهد البرلماني.

وأكد المستشار محمود إسماعيل عتمان، إن الزيارة جاءت فى إطار تهنئة أمين عام مجلس النواب العراقى له بتوليه منصب أمين عام مجلس الشيوخ، ودعم التعاون المتبادل بين أمانتى المجلسين.

وتهدف زيارة سيروان عبد الله اسماعيل أمين عام مجلس النواب الى تعزيز وتطوير العلاقات النيابية بما ينعكس ايجابا على مجمل العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى وضع خطط من أجل التنسيق والتعاون.