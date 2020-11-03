“ألم رهيب” نشوى مصطفى تعلن إصابتها بفيروس كورونا

المستقلة/ منى شعلان/ أعلنت الفنانة المصري نشوى مصطفى ، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد ، مطالبة جمهورها بالدعاء لها فى أزمتها الصحية.

وقالت مصطفى، عبر حسابها على موقع فيسبوك :”أدعولى عملت اشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللاسف كورونا، أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت ارجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل ماتستهونوش خللو بالكم الكورونا رجعت بشدة، ألم رهيب ربنا مايكتبه على عدو ولا حبيب- ربنا يحافظ عليكم يارب- ادعولى”.

وتقدم نشوى مصطفى برنامج تلفزيوني على شاشة قناة “المحور”، يحمل اسم “بنت البلد”، كما شاركت مؤخراً فى مسرحية “عطل فني” بطولة أكرم حسني وهشام ماجد وشيكو وأيتن عامر، وإسماعيل فرغلي، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك فى الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا وأخرون.