ألافيس ضد برشلونة.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

(المستقلة) – حسام الدين جمال – يحل برشلونة ضيفا على ديبورتيفو ألافيس، مساء السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

برشلونة يحتل المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط من 5 مباريات، متفوقا بفارق الأهداف على ألافيس الذي لعب 7 مباريات.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة ألافيس ضد برشلونة في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، العاشرة بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة على قناتي BeIn HD 1 – BeIn HD 3.

تشكيل برشلونة المتوقع

حارس المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: ديست – بيكيه – لينجليه – ألبا

خط الوسط: بوسكيتس – دي يونج – ديمبلي – ترينكاو – فاتي

خط الهجوم: ميسي

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