ألافيس ضد برشلونة.. موعد المباراة والقنوات الناقلة
(المستقلة) – حسام الدين جمال – يحل برشلونة ضيفا على ديبورتيفو ألافيس، مساء السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.
برشلونة يحتل المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط من 5 مباريات، متفوقا بفارق الأهداف على ألافيس الذي لعب 7 مباريات.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
وتنطلق مباراة ألافيس ضد برشلونة في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، العاشرة بتوقيت القاهرة.
وتذاع المباراة على قناتي BeIn HD 1 – BeIn HD 3.
تشكيل برشلونة المتوقع
حارس المرمى: تير شتيجن
خط الدفاع: ديست – بيكيه – لينجليه – ألبا
خط الوسط: بوسكيتس – دي يونج – ديمبلي – ترينكاو – فاتي
خط الهجوم: ميسي
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