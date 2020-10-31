ألافيس ضد برشلونة.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

(المستقلة) – حسام الدين جمال – يحل برشلونة ضيفا على ديبورتيفو ألافيس، مساء السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

برشلونة يحتل المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط من 5 مباريات، متفوقا بفارق الأهداف على ألافيس الذي لعب 7 مباريات.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة ألافيس ضد برشلونة في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، العاشرة بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة على قناتي BeIn HD 1 – BeIn HD 3.

تشكيل برشلونة المتوقع

حارس المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: ديست – بيكيه – لينجليه – ألبا

خط الوسط: بوسكيتس – دي يونج – ديمبلي – ترينكاو – فاتي

خط الهجوم: ميسي