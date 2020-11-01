أفضل طرق لتعافي من فيروس كورونا في البيت

المستقلة /- يتعافى معظم الأشخاص من فيروس كورونا دون الحاجة إلى الرعاية الطبية داخل المستشفيات، وذلك في الحالات الخفيفة إلى المتوسطة، أما في حال ظهور أعراض شديدة للفيروس، فيجب طلب الرعاية الصحية العاجلة.

وفي حال ظهور أي من الأعراض التي تشي بالإصابة بفيروس كورونا مثل ارتفاع الحرارة أو السعال أو العطس، يجب اتباع الإجراءات الاحترازية، والعزل في المنزل داخل حجرة منفصلة.

تناول عقار الباراسيتامول

تعتبر مادة الباراسيتامول من المواد الخافضة للحرارة والمسكنة للألم التي تؤخذ كعلاج مصاحب لتخفيف أعراض الفيروس.

يمكنك تناول هذا العقار ثلاث مرات يومياً للسيطرة على الحرارة والتخفيف من ألم العضلات.

شرب السوائل

يؤدي فيروس كورونا إلى فقد الكثير من السوائل بالجسم مما يسبب الجفاف. ويمكن أن يؤدي الجفاف إلى تفاقم الأعراض ويسبب مشاكل صحية أخرى، لذلك عليكِ تعويض فقد تلك السوائل بشرب كميات وفيرة الماء والسوائل الأخرى سواء الساخنة أو الباردة.

الطعام الصحي

عند الإصابة بفيروس كورونا يحتاج الجسم إلى مزيد من الفيتامينات والغذاء الصحي الذي يحتوي على العناصر الغذائية الهامّة مثل البروتين الذي يساعد على بناء الخلايا مرة أخرى، إضافة إلى تناول الفواكه التي تحتوي على فيتامين “سي”؛ لتعزيز مناعة الجسم.

جلسات البخار

عند الإصابة بضيق طفيف في التنفس يمكنكِ الاستعانة بجلسات البخار مع وضع بعض المواد الموسّعة للشعب الهوائية، ولكن في حال عدم التحسن وزيادة الأعراض التنفسية يجب طلب الرعاية الصحية العاجلة.

الفيتامين دي D

الفيتامين دي D يقلل تكاثر فيروس كورونا في الخلايا، ويمكن تناول 10 آلاف وحدة منه يومياً أو 50 ألف وحدة في الأسبوع؛ لتقوية مناعة الجسم والسيطرة على الفيروس.

الفيتامين بي12

يعزز فيتامين B12 من مناعة الجسم ومقاومة الأمراض، كما أنه يساعد على إنتاج المزيد من خلايا الدم الحمراء، مما يساعد الجسم على مقاومة الفيروس.

أقراص الزنك

إنّ تناول قرصين 50 مليجراماً يومياً من أقراص الزنك يعزز مناعتكِ، ويقلل تكاثر الفيروس في الخلايا ويحسّن أداء جهاز المناعة في الجسم لمقاومة الفيروس.

تناول مضاد حيوي مناسب

يصف الأطباء مضاداً حيوياً من مشتقات مادة الأزيثرومايسين التي تساعد على مقاومة فيروس كورونا.

أدوية التجلط

أثبتت الأبحاث أن فيروس كورونا من الممكن أن يسبب تجلطات متعددة بالدم؛ لذلك يوصَى بأخذ جرعات من أدوية التجلط، ولكن تحت إشراف طبي وبعد إجراء التحاليل الطبية المناسبة.