أصالة نصري توجه رسالة للفنان المصري عمرو يوسف عبر إنستغرام

المستقلة /- وجهت الفنانة السورية أصالة نصري، رسالة للفنان المصري عمرو يوسف، عبّرت من خلالها عن إعجابها الشديد بأخلاقه، لعدم تعليقه على أزمة منع مسلسله الجديد ”الملك أحمس“ من العرض في رمضان.

ونشرت أصالة صورة عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش، عبر صفحتها الرسمية بإنستغرام، مصحوبة بتعليق: ”أكبر ثروة بالحياة هي الصداقة وعمر يوسف من الناس النادر نشوفهم، كيف بيقدر يكون لكل اللي حواليه أخ قريب شهم مهذب بيحترم الكل وبيخدم الكل وفيه مواصفات الفنان الحقيقي“.

وأضافت: ”أكيد اللي بيجرحك بيجرحنا وعدم ردك على مغرور أو متكبر من عظيم أخلاقك اللي معروفة عنك يا أحلى الشباب.. بلادنا كلها والنجاح بانتظارك والناس بتشتاقلك.. لأنك خير من يكون بينهم.. لأنك بقيت منهم.. وصباح الفل على حلوتنا الحبيبة كنودة شريكتك الوفية“.

وأثار قرار وقف عرض مسلسل ”الملك“ بعد الهجوم الشديد الذي تعرّض له، بسبب المغالطات التاريخية الموجودة به، استهجانًا بين عدد من نجوم الفن الذين أطلقوا هاشتاغ ”نتفرج وبعدها نحكم“ طالبوا فيه بالتراجع عن القرار، والسماح بعرض العمل.

وتصدر الهاشتاغ مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد تناوله على نطاق واسع بين النجوم، وعلى رأسهم: أمير كرارة، أحمد السقا، دينا الشربيني، كندة علوش، هنا شيحا، أحمد زاهر، ياسين السقا، أحمد فهمي، آيتن عامر، ياسمين عبد العزيز، وآخرون.

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