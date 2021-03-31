أصالة تكشف سبب ذهابها إلى أطباء نفسيين

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت الفنانة السورية أصالة نصري ، عن جزء من حياتها الخاصة والفنية ، كما تحدثت عن تجربتها الأولى في التمثيل، من خلال أول لقاء إذاعي لها مع محطة إنرجي.

وقالت أصالة إنها ترفض وصفها بالميجا ستار، لأنه يطلق على العديد من النجوم، وأن اسم أصالة يكفي بمفرده، مشيرة إلى حبها لاسم صولا أكثر من أصالة.

وأشارت إلى أنها مصابة بالصداع المستمر بعد توقفها عن تناول أدوية المضادة للاكتئاب، لافتة إلى أنها استعانت بـ3 أطباء نفسيين.

وأكدت أصالة أنها ضد الكورونا ولا تتعامل مع الآخرين بتخوف، وانشغلت فترة الحجر الصحي “متل المجنونة”، خاصة أنها حدثت وقت أزمتها الخاصة التي وصفتها ب”كورونتي الخاصة”، في إشارة إلى مرورها بأزمة الانفصال والطلاق.

وعن أرقام المشاهدات على يوتيوب، قالت أصالة: “أنا بعرف مدى تأثيري على وجدان الناس ولا أهتم بالأرقام وحابة إني لما أترك الدنيا يقولوا أصالة كانت إنسانة قريبة وحبابة”.

واستطردت: “أنا بحب ناس كثير من المهرجانات واللون الشعبي حبوب ومفرح، وبنت الجيران بحبها وبتفرج قلبى وبحب أغني معهم، طالما الشيء فيه تسلية للناس وطالما الكلام مش قليل الأدب”.

وعن غنائها مع أكثر من مغني بلون مختلف، قالت: “بعشق التغيير والتجديد والمغامرات، وأعمل ذكرى حلوة تفضل مع الناس”.

وقالت أصالة إنها ندمت على غناء “كبرتك على سيدك” “ليست أسلوبي”، لأن لها أسلوبا مختلفا في العتاب.

وغنت أصالة أغنية “يلا عادي مش حكاية”، وأن تلك الأغنية أسلوبها في العتاب.

وشارك خالد، نجل الفنانة أصالة، لأول مرة تفاصيل ضربة حصل عليها له على وجهه من قبل والدته، ذلك خلال استضافته بالبرنامج، وقال: “الضربة لا أستطيع نسيانها، مكنش مفهوم، والدتي وهي بتضربني بالقلم كانت بتعتذر في نفس الوقت، وكان سبب إني لم أسلم بشكل جيد على أصدقائها”.

وعلى جانب آخر، كشفت أصالة عن جزء من حياتها وسط أولادها، وقالت: “أنا بحب الطبخ جدا وخاصة لأولادي، وفي كل مرة أحب تقديم طريقة مختلفة وجديدة”، وتابعت: “أنا آخذ الأوسكار في دلع أولادي، فقمت بتربية أولادي جميعهم على الحب المبالغ فيه”.

وكشفت أصالة، خلال الحلقة، أنها تعمل على كتابة مذكراتها مع أحد أصدقائها المقربين منها، وفور انتهائها ستُطرح فورا، كاشفة أنها لم تفكر في كتابة أغنية خاصة لها.

وعن علاقتها بالسوشيال ميديا، قالت إنها لا تتردد في القيام بعدم متابعة أي فنان قام بحذفها، قائلة: “اكتشفت انني أبذل مجهودا مع الكثير ولا أحصل على مقابل تقدير لذلك”.

وكشفت أصالة أنها قررت التغيير الكامل في حياتها بعد ألبوم لا تستلم، وخلال الحلقة قدمت جزءا من أغنيتها الجديدة شكراً، بشكل حصري.

وعن التمثيل، كشفت عن أنها أخذت قرار التمثيل وذلك بالتعاون مع المنتج محمد مشيش، معلنة رغبتها التمثيل باللهجة السورية.

وعن حفلتها، قالت أصالة: “عمري ما بكون دمى تقيل في كواليس الحفلات أحرص على أخذ كل الطاقة الإيجابية والحلوة قبل الحفلات من كل المحيطين، فأقف على المسرح بكل حماس وحب واستمتاع”.

وقالت: “قررت الانتشار بشكل كبير عما كنت عليه، وأمشي الآن وراء حدثي، وأقدم في رمضان ثلاثة تترات للمسلسلات، ومنها تتر مسلسل الفنانة دينا الشربيني، وتتر مسلسل الفنانة يسرا”.