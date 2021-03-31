أصالة تكشف سبب ذهابها إلى أطباء نفسيين
المستقلة/- منى شعلان/ كشفت الفنانة السورية أصالة نصري ، عن جزء من حياتها الخاصة والفنية ، كما تحدثت عن تجربتها الأولى في التمثيل، من خلال أول لقاء إذاعي لها مع محطة إنرجي.
وقالت أصالة إنها ترفض وصفها بالميجا ستار، لأنه يطلق على العديد من النجوم، وأن اسم أصالة يكفي بمفرده، مشيرة إلى حبها لاسم صولا أكثر من أصالة.
وأشارت إلى أنها مصابة بالصداع المستمر بعد توقفها عن تناول أدوية المضادة للاكتئاب، لافتة إلى أنها استعانت بـ3 أطباء نفسيين.
وأكدت أصالة أنها ضد الكورونا ولا تتعامل مع الآخرين بتخوف، وانشغلت فترة الحجر الصحي “متل المجنونة”، خاصة أنها حدثت وقت أزمتها الخاصة التي وصفتها ب”كورونتي الخاصة”، في إشارة إلى مرورها بأزمة الانفصال والطلاق.
وعن أرقام المشاهدات على يوتيوب، قالت أصالة: “أنا بعرف مدى تأثيري على وجدان الناس ولا أهتم بالأرقام وحابة إني لما أترك الدنيا يقولوا أصالة كانت إنسانة قريبة وحبابة”.
واستطردت: “أنا بحب ناس كثير من المهرجانات واللون الشعبي حبوب ومفرح، وبنت الجيران بحبها وبتفرج قلبى وبحب أغني معهم، طالما الشيء فيه تسلية للناس وطالما الكلام مش قليل الأدب”.
وعن غنائها مع أكثر من مغني بلون مختلف، قالت: “بعشق التغيير والتجديد والمغامرات، وأعمل ذكرى حلوة تفضل مع الناس”.
وقالت أصالة إنها ندمت على غناء “كبرتك على سيدك” “ليست أسلوبي”، لأن لها أسلوبا مختلفا في العتاب.
وغنت أصالة أغنية “يلا عادي مش حكاية”، وأن تلك الأغنية أسلوبها في العتاب.
وشارك خالد، نجل الفنانة أصالة، لأول مرة تفاصيل ضربة حصل عليها له على وجهه من قبل والدته، ذلك خلال استضافته بالبرنامج، وقال: “الضربة لا أستطيع نسيانها، مكنش مفهوم، والدتي وهي بتضربني بالقلم كانت بتعتذر في نفس الوقت، وكان سبب إني لم أسلم بشكل جيد على أصدقائها”.
وعلى جانب آخر، كشفت أصالة عن جزء من حياتها وسط أولادها، وقالت: “أنا بحب الطبخ جدا وخاصة لأولادي، وفي كل مرة أحب تقديم طريقة مختلفة وجديدة”، وتابعت: “أنا آخذ الأوسكار في دلع أولادي، فقمت بتربية أولادي جميعهم على الحب المبالغ فيه”.
وكشفت أصالة، خلال الحلقة، أنها تعمل على كتابة مذكراتها مع أحد أصدقائها المقربين منها، وفور انتهائها ستُطرح فورا، كاشفة أنها لم تفكر في كتابة أغنية خاصة لها.
وعن علاقتها بالسوشيال ميديا، قالت إنها لا تتردد في القيام بعدم متابعة أي فنان قام بحذفها، قائلة: “اكتشفت انني أبذل مجهودا مع الكثير ولا أحصل على مقابل تقدير لذلك”.
وكشفت أصالة أنها قررت التغيير الكامل في حياتها بعد ألبوم لا تستلم، وخلال الحلقة قدمت جزءا من أغنيتها الجديدة شكراً، بشكل حصري.
وعن التمثيل، كشفت عن أنها أخذت قرار التمثيل وذلك بالتعاون مع المنتج محمد مشيش، معلنة رغبتها التمثيل باللهجة السورية.
وعن حفلتها، قالت أصالة: “عمري ما بكون دمى تقيل في كواليس الحفلات أحرص على أخذ كل الطاقة الإيجابية والحلوة قبل الحفلات من كل المحيطين، فأقف على المسرح بكل حماس وحب واستمتاع”.
وقالت: “قررت الانتشار بشكل كبير عما كنت عليه، وأمشي الآن وراء حدثي، وأقدم في رمضان ثلاثة تترات للمسلسلات، ومنها تتر مسلسل الفنانة دينا الشربيني، وتتر مسلسل الفنانة يسرا”.
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