أصالة تتعرض لانتقادات بسبب الفنانة الراحلة ميادة بسيليس

المستقلة/- منى شعلان/ تعرضت الفنانة السورية أصالة نصري ، لبعض الإنتقادات من قبل جمهورها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، بعد نشرها تدوينة تنعى من خلالها مواطنتها الفنانة الراحلة ميادة بسيليس ، التي رحلت عن عالمنا منذ أسبوع، الأمر الذي أثار استهجان متابعيها بسبب تأخرها في تقديم التعزية.

ونشرت أصالة، صورة للفنانة الراحل عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام وعلقت عليها قائلة:“ أعزّي شعبي السوري الحبيب بوفاة أيقونه من أيقونات الموهبه والثقافه والحضور السيده الفنانه الكبيره ميادة بسيليس، لزوجها الملحن الكبير الأستاذ سمير كويفاتي وعائلتها وجميع محبيها مواساتي ودعواتي لكم جميعاً شعب وطني العظيم سوريا أن يعينكم الله على فقد الغوالي. حفظكم الله أهلي وأحبتي وناسي. #مياده_بسيليس #سوريا“.

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي:” كتير متأخرة التعازي..

لسه فاكرة أصالة صارلها أسبوع ميتة، كنت أنطري لحد الاربعين واكتبي النعي.. حبيبتي صار لها أسبوع متوفية والحين تنعيها وين كنت هلأ طوال المدة.. بكير والله كنت استنيت ليصير سنويتها”.

وتوفيت الفنانة السورية ميادة بسيليس فجر الخميس 18 مارس الماضي عن عمر يناهز الـ54 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

وميادة بسيليس مطربة سورية، وُلدت العام 1967، في مدينة حلب، وبدأت مشوارها الغنائي منذ سن التاسعة عبر إذاعة حلب، وصدر لها 14 ألبوما غنائيا، وكانت البداية مع ألبوم ”يا قاتلي بالهجر“، وهي أغنية من الفلكلور السوري.