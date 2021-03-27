أصالة تتعرض لانتقادات بسبب الفنانة الراحلة ميادة بسيليس

المستقلة/- منى شعلان/ تعرضت الفنانة السورية أصالة نصري، لبعض الإنتقادات من قبل جمهورها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، بعد نشرها تدوينة تنعى من خلالها مواطنتها الفنانة الراحلة ميادة بسيليس، التي رحلت عن عالمنا منذ أسبوع، الأمر الذي أثار استهجان متابعيها بسبب تأخرها في تقديم التعزية.

ونشرت أصالة، صورة للفنانة الراحل عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام وعلقت عليها قائلة:“ أعزّي شعبي السوري الحبيب بوفاة أيقونه من أيقونات الموهبه والثقافه والحضور السيده الفنانه الكبيره ميادة بسيليس، لزوجها الملحن الكبير الأستاذ سمير كويفاتي وعائلتها وجميع محبيها مواساتي ودعواتي لكم جميعاً شعب وطني العظيم سوريا أن يعينكم الله على فقد الغوالي. حفظكم الله أهلي وأحبتي وناسي. #مياده_بسيليس #سوريا“.

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي:” كتير متأخرة التعازي..
لسه فاكرة أصالة صارلها أسبوع ميتة، كنت أنطري لحد الاربعين واكتبي النعي.. حبيبتي صار لها أسبوع متوفية والحين تنعيها وين كنت هلأ طوال المدة.. بكير والله كنت استنيت ليصير سنويتها”.

وتوفيت الفنانة السورية ميادة بسيليس فجر الخميس 18 مارس الماضي عن عمر يناهز الـ54 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

وميادة بسيليس مطربة سورية، وُلدت العام 1967، في مدينة حلب، وبدأت مشوارها الغنائي منذ سن التاسعة عبر إذاعة حلب، وصدر لها 14 ألبوما غنائيا، وكانت البداية مع ألبوم ”يا قاتلي بالهجر“، وهي أغنية من الفلكلور السوري.

 

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

بعد اقالة محافظ المركزي التركي..ما مصير أسعار الليرة خلال 2021؟

اخر الاخبار

أصالة تتعرض لانتقادات بسبب الفنانة الراحلة ميادة بسيليس

رياضية

بمشاركة العراق.. اتحاد غرب آسيا يبحث المواعيد المقترحة لبطولة الإمارات

اخر الاخبار

ستاندرد أند بورز تبقي على التصنيف الائتماني للسعودية مع نظرة مستقرة

اخبار العراق

الكاظمي:العراق مستعد لامداد احتياجات الأردن من النفط

اخر الاخبار

أول تعليق من محمد صبحى على أنباء تدهور حالته الصحية

اخر الاخبار

اغلاق قناة السويس ينشط من عبور البضائع عبر اراضى روسيا

اخر الاخبار

اغلاق قناة السويس ينشط من عبور البضائع عبر اراضى روسيا

عربي

مصر.. الحكم بإعدام سفاح الجيزة شنقًا في قضية قتل شقيقة زوجته للمرة الثانية

اخبار مصر

نقفلها خالص؟ وزير النقل المصرى : بنشيل مليون مواطن يوميا

اخبار مصر

وزير النقل المصرى: أعتذر عن حادث قطارى سوهاج

اخبار مصر

مع استمرار توقف الملاحة.. تعرف على عدد السفن التى تنتظر عبور قناة السويس

اخر الاخبار

3 أكياس أشلاء.. وزيرة الصحة المصرية تعلن حصيلة اصابات ووفيات حادث قطارى سوهاج

اخر الاخبار

المغربية يسرى جنكل تطلق ”شكرا” امتنانا لخط الدفاع الأول ضد كورونا

اخبار العراق

كربلاء تتسلم أكثر من 10 آلاف جرعة من لقاح ( أسترازينيكا )

اخبار مصر

رئيس الوزراء المصرى يعلق على جنوح السفينة بقناة السويس

اخر الاخبار

مصر.. النائب العام يأمر بفتح تحقيق عاجل في حادث انهيار عقار جسر السويس