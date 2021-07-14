أسينسيو يعلن موقفه من الرحيل عن ريال مدريد

أسينسيو يعلن موقفه من الرحيل عن ريال مدريد

المستقلة/- أكد الإسباني ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد، والذي سيمثل منتخب بلاده في أولمبياد طوكيو هذا الصيف، استمراره مع الميرنجي في الموسم المقبل.

وقال أسينسيو في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم: “أنا لا أفكر في أي بديل آخر، أعتزم الاستمرار في ريال مدريد، وتحقيق أشياء عظيمة”.

وأضاف: “لدي الكثير لأقدمه للنادي، الآن تعافيت بنسبة 100% من تلك الحواجز العقلية التي تظهر مع إصابات كهذه، أنا قادر تمامًا على الأداء بنسبة 100%”.

وتابع: “سأفي بما يتوقعه أنشيلوتي مني، لقد تحدثت معه قليلًا وأعطاني مشاعر طيبة للغاية، بأفكار واضحة”.

وأكمل: “يمتلك خبرات كبيرة، وأنا متأكد من أنني سأتعلم الكثير منه”.

وعن مدربه السابق زين الدين زيدان، قال: “لطالما كانت لدينا علاقة رائعة، وقلنا الأشياء بوضوح، لكن قرار عدم إشراكي في نصف نهائي دوري الأبطال ضد تشيلسي آلمني لأنني كنت جاهزًا بنسبة 100%”.

وأردف: “هذا قراره بكل تأكيد، وله أسبابه التي لا أعرفها، وأنا أكن له مودة كبيرة على كل ما ساعدني به”.

وختم حديثه بالتعليق على رحيل سيرجيو راموس، قائلا: “اعتقدت أنه سيبقى، أتمنى له حظا سعيدا، لقد بعثت إليه برسالة شكر، فهو قدوة للشباب”.