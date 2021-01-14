أسعار النفط تنخفض دون 56 دولارا للبرميل

المستقلة/- واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات، اليوم الخميس، وهبط سعر خام “برنت” دون 56 دولارا للبرميل، مع توقعات باستقرار الطلب العالمي على النفط دون تغيير بنحو 5.9 مليون برميل يوميا.

وتراجع سعر العقود الآجلة للخام القياسي “برنت” تسليم مارس بنسبة 1 بالمائة إلى 55.45 دولار للبرميل، وانخفض سعر العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم فبراير بنحو 0.6 بالمائة إلى 52.59 دولار للبرميل.

وارتفع إنتاج أوبك من النفط بنحو 278 ألف برميل خلال الشهر الماضي، نتيجة زيادة إنتاج ليبيا والعراق.

وتوقعت منظمة الدول المنتجة للبترول “أوبك”، في تقريرها الشهري اليوم الخميس، أن يتعافى إنتاج النفط الصخري الأمريكي خلال النصف الثاني من العام، وهو ما يقوض جهود أوبك وحلفائها لدعم سوق النفط.