أسعار الذهب تصل لأدنى مستوياتها منذ يونيو 2020

المستقلة/أمل نبيل/واصلت أسعار الذهب انخفاضها للأسبوع الثالث على التوالي خلال الأسبوع الماضي حيث وصلت أسعار الذهب الي أدنى مستوياتها منذ يونيو 2020.

وشهدت تعاملات الذهب خلال الأسبوع الماضي ضغط بيعي متأثراً بقوة الدولار وتصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي والذي يحاول انقاذ الدولار من تعثره طيلة الثلاثة أشهر الأخيرة حيث شهدت حركته هبوطًا قويًا مقابل معظم الملاذات الآمنة .

وانخفضت مستويات أسعار الذهب الى 1687 دولار للاوقية مقتربًا وبشدة من حد القناة الهابطة الرئيسية التي يتداول فيها منذ أغسطس الماضي بعدما شهدت الأسعار تذبذبًا عنيفًا من قمته التاريخية عند 2074 دولاراً للأوقية.

وشهد الأسبوع الماضي موافقة الكونجرس الأمريكي على حزمة التحفيز وهو ما قد يدعم أسعار الذهب صعوداً، وهذا يعتبر جانب إيجابي آخر يجعلنا نرى ان التداولات هذا الأسبوع ستكون ايجابية، ونشهد هذا الاسبوع بيانات سوق العمل و طلبات إعانة البطالة، مؤشر اسعار المنتجين و التوقعات للبيانات الثلاثة سلبية وهو ما قد يؤثر صعوداً على أسعار الذهب.