أسعار الذهب تتراجع في ختام تعاملات الخميس

المستقلة/- واصلت أسعار الذهب العالمي تراجعها خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع العائد على السندات الأمريكية.

وتنافس عوائد السندات الأمريكية ، الاستثمار في الذهب باعتباره ملاذا أمنا في أوقات الأزمات الاقتصادية.

وعاود عائد السندات الأمريكية لآجل 10 سنوات الارتفاع أعلى 1.1 بالمائة، مع ترقب الإعلان المتوقع اليوم للرئيس المنتخب جو بايدن بشأن حزمة التحفيز المالي بقيمة 2 تريليون دولار والتي ستشمل المزيد من المدفوعات المباشرة للعائلات الأمريكية.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.2 بالمائة، ليصل إلى مستوى 1851.40 دولار للأوقية.

وتراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.4 بالمائة إلى مستوى 1852.60 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 90.23.

ومن المتوقع أن تنتعش أسعار الذهب على المدى الطويل، مع إقرار حزم مالية من جانب الحكومة الأمريكية لإنعاش الاقتصاد من الأثار السلبية لجائحة كورونا.