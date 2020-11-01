أسباب تشنجات اليد والقدم.. منها نقص فيتامين د

أسباب تشنجات اليد والقدم.. منها نقص فيتامين د

أسباب تشنجات اليد والقدم.. منها نقص فيتامين د

المستقلة/- يشعر الكثير من الأشخاص بتشنجات اليد والقدم، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب يمكنك اكتشفها.

اسباب تشنجات اليد والقدم.. وفقا لما كشفة موقع هيلثي لاين، تشمل الأسباب المحتملة لتشنجات اليد أو القدم ما يلي: