أرقام من فوز أتلتيكو مدريد على برشلونة

(المستقلة) حقق أتلتيكو مدريد فوزا هاما على ضيفه برشلونة، بهدف دون مقابل، في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد برشلونة عند 11 نقطة في المركز العاشر، وذلك مؤقتا لحين استكمال مباريات الجولة.

وشهد لقاء أتلتيكو مدريد ضد برشلونة تحقيق عدة أرقام مميزة، نقدمها لكم في التالي.

وصل ليونيل ميسي، قائد برشلونة، إلى مباراته رقم 800 مع البارسا، رسميا ووديا.

حقق دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، أول انتصار على برشلونة في مسابقة الدوري الإسباني، بعد 17 مباراة لم يذق فيها طعم الفوز.

أتلتيكو مدريد أنهى سلسلة من 20 مباراة بلا فوز ضد برشلونة في الدوري الإسباني، كما أصبح الأتليتي رابع فريق يصل إلى 24 مباراة في البطولة بلا خسارة.

برشلونة يبتعد عن منطقة الهبوط بفارق 4 نقاط فقط بعد لعب 8 مباريات في الدوري الإسباني، لأول مرة منذ موسم 2002-2003 الذي أنهاه سادسا.