أرخص 4 سيارات موديل 2020 لا يتخطى سعرها 13 ألف دولار

المستقلة/- يبحث محبو السيارات دائما قبل الشراء عن المواصفات الجيدة، وبأقل الاسعار، وفي هذا التقرير نرصد أشهر 4 سيارات جديدة موديلات 2021  لايتخطى سعرها 12769.97$ .

نيسان صني 2020

تنتمي  نيسان صني nissan sunny 2020 لفئة السيارات العائلية السيدان بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليعطي قوة قدرها 108 حصانا، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن متر و يتوافر منها نوعان من الفتيس، الأول مانيوال و الثاني أوتوماتيكي علي حسب اختيارك ، اسعارها 11486.59$ للفئة المانيوال و 14366.22$ للفئة الاوتوماتيك.

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شيري اريزو

تبدأ اسعار  شيري اريزو chery arrizo 5  من10790.63$ لأول فئة مانيوال حتي 12955.14$ لأعلي فئة اوتوماتيك فتحة سقف.

تنتمي شيري اريزو chery arrizo 5  لفئة السيارات العائلية السيدان و تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات، 1500 سي سي 114 حصان، وعزم أقصي للدوران 141 نيوتن متر متصل بفتيس اوتوماتيك او مانيوال.

مواصفات وأسعار شيري أريزو 5 موديل 2020 (صور) - جريدة المال

شيفروليه أفيو

تنتمي شيفروليه أفيو لفئة السيارات العائلية السيدان ، وهي مزودة بمحرك مكون من أربع إسطوانات ، سعة 1500 سي سي ، ليخرج قوة قدرها 86 حصان سعر السيارة شيفرولية أفيو الجديدة من 12316.64$ للفئة القياسية، و 198,300 للفئة الثانية.
أسعار ومواصفات سيارات شيفروليه افيو موديل 2020 (جراف) - جريدة المال

لادا جرانتا

بالنسبة لسعر لادا جرانتا موديل 2021 فالفئة الأولى بسعر 9769.03$  لأول ،بزيادة 197.93$  عن موديل 2020 ، أما بالنسبة للفئة الثانية بسعر 11046.03 $ للأوتوماتيك فبزيادة 255.40$ موديل 2020.

تحتوي السيارة المحرك سعة 1600 سي سي، ولكنها تتوفر بفئتين واحدة مانيوال والثانية أوتوماتيك ،وكانت النسخة المانيوال من السيارة بقوة 87 حصانا، وعزم دوران 140 نيوتن متر مع الناقل المانيوال من 5 سرعات، فيما تتوفر النسخة الأوتوماتيك بقوة 98 حصانا وعزم دوران 145 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات مع  نقل القوة للعجلات الأمامية للسيارة.

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