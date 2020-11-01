أرخص 4 سيارات موديل 2020 لا يتخطى سعرها 13 ألف دولار

المستقلة/- يبحث محبو السيارات دائما قبل الشراء عن المواصفات الجيدة، وبأقل الاسعار، وفي هذا التقرير نرصد أشهر 4 سيارات جديدة موديلات 2021 لايتخطى سعرها 12769.97$ .

نيسان صني 2020

تنتمي نيسان صني nissan sunny 2020 لفئة السيارات العائلية السيدان بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليعطي قوة قدرها 108 حصانا، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن متر و يتوافر منها نوعان من الفتيس، الأول مانيوال و الثاني أوتوماتيكي علي حسب اختيارك ، اسعارها 11486.59$ للفئة المانيوال و 14366.22$ للفئة الاوتوماتيك.

شيري اريزو