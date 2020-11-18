أرامكو السعودية توقع 8 اتفاقيات طويلة الأجل لتطوير مشاريع النفط

المستقلة/أمل نبيل/ أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم عن إستراتيجية جديدة للمقاولات في مشاريع الشركة القائمة في قطاعي النفط والغاز ومشاريع تطوير المعامل.

وتركز الإستراتيجية الجديدة على ترسية مقاولات طويلة الأجل على مقاولين مرموقين وذوي خبرة لتحسين الكفاءة من حيث التكلفة وجودة المشاريع وسلامتها..بحسب بيان للشركة على موقعها الإلكتروني.

ويشتمل نطاق الاتفاقيات طويلة الأجل على الهندسة والشراء والانشاءات وبدء التشغيل والتشغيل التجريبي لكل مشروع، إضافةً إلى تركيب المرافق المُطورة في مناطق العمل المخصصة.

وقد تم إبرام العقود لمدة ستة أعوام مع خيار التمديد لستة أعوام أخرى.

إضافةً إلى ذلك، جرى وضع الاتفاقيات بتركيز خاص على تحسين السعودة والمحتوى المحلي وسلاسل الإمداد من خلال برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (برنامج اكتفاء) في أرامكو السعودية مما سيساعد الشركة في تحقيق أهداف برنامج اكتفاء. وتنص الاتفاقيات على ضرورة الالتزام باستخدام 39 % كحدٍ أدنى من المحتوى المحلي وسلاسل الإمداد في الفترة الأولى، على أن ترتفع نسبة الالتزام هذه لتصبح 60 % خلال ستة أعوام.

وفازت 8 شركات سعودية وعالمية بالعقود الجديدة ، هي: “ائتلاف ناصر سعيد الهاجري، وشركة سامسونج المحدودة لأعمال الهندسة والشراء والإنشاء، وشركة دايلم العربية السعودية، وفرع الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، وشركة جي إس للانشاءات العربية، وشركة سنامبروغيتي للهندسة والمقاولات المحدودة، وشركة جيه جي سي غلف الهندسية، وفرع شركة تيكنيب إيطاليا إس بي إيه، و فرع شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات”.