أحمد حلمي يكشف عن أول مشهد جمعه بالفنانة الراحلة نادية لطفي

المستقلة/- منى شعلان/ كشف النجم المصري أحمد حلمي عن أول مشهد تمثيلي صوره أمام الكاميرا في بداية حياته الفنية.

وقال حلمي في لقاء له عبر أثير الراديو : “أول مشهد كان في فيلا المنتج حسن الصيفي بمصر الجديدة، وكنا نصور مسلسل بعنوان ناس ولاد ناس، ووقفت لحظتها أمام نادية لطفي – التي تعد واحدة من أبرز نجمات الستينيات- وكرم مطاوع”.

مسلسل “ناس ولاد ناس” إنتاج عام 1993، ومن تأليف بهجت قمر وإخراج عادل صادق، وشارك في بطولته عبدالمنعم مدبولي وأحمد بدير ومحمد عوض وأمينة رزق ومحمد رضا وعايدة رياض وأسامة عباس وإبراهيم خان وغيرهم.

وعن بعض الأمور التي يقوم بها حلمي لأول مرة في حياته اليومية قال ضاحكا: أول حاجة أبدء بها يومي أني أنام ربع ساعة تاني، وأول حد أكلمه وأنا فرحان منى مراتي، وأول مشروب أتناوله بعد المياه صباحا هو القهوة.

كما قال حلمي: “أول عمل يمثل بدايتي الفنية كان برنامج لعب عيال الذي قدمته للأطفال وحقق نجاحا كبيرا مع الجمهور، وأول عمل الجمهور اتعامل فيه معايا ويعد بداية انطلاقتي الفنية كان فيلم عبود ع الحدود، وهي بداية وفرت لي عشرات السنين من العمل، وأول اكلة بدور عليها لما بسافر خارج مصر الطعمية”.

وتحدث أحمد حلمي عن الانطباعات الأولى في حياته، إذ قال إنها مهمة لكنه لا يعتمد عليها بشكل كبير لأنها خاطئة بنسبة عالية، وتعتمد على مؤشرات أولية متغيرة منها قدرة الإنسان في التعبير عن نفسه، وإظهار مدى ثقافته.

الانطباعات الأولى عن الأماكن لحلمي تدوم، قائلا: “ممكن أدخل مكان وأرتاح نفسيًّا”، لكن فيما يخص البشر فهي لا تدوم ودائمة التغير، وهو نفسه عانى من وصفه بالمتكبر أحيانا، رغم أنه في الحقيقة خجول لأنه ليس قادرًا على التعامل منذ اللحظة الأولى، ويتجنب دائما أن يكون تحت النظر.

و حول علاقته بالخطط في حياته الخاصة والمهنية، قال: إن الخطط دائمة التغير لذا لا يتعامل معها بجدية دائما سواء الصغيرة أو الكبيرة، مشيرًا إلى أن خطته الوحيدة في حياته هي عدم تصنيفه في نوع أعمال معين.

وأوضح حلمي في تصريحاته لبرنامج لأول مرة، أنه من النوع الصبور جدا فيما يخص العملية الإبداعية، وينتظر الفكرة التي تلقى إعجابه فترات طويلة دون الشعور بالإحباط أو اليأس.