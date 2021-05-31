أجويرو يجتاز الفحص الطبي في برشلونة

المستقلة/- أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، أن المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، اقترب من الانضمام بشكل رسمي لصفوف برشلونة.

وانتهى عقد أجويرو مع مانشستر سيتي هذا الموسم، ليقرر اللاعب، الرحيل إلى تجربة جديدة بعد قرار السماوي بعدم تجديد عقده.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن أجويرو اجتاز الفحوصات الطبية في برشلونة، تمهيدا للانضمام للفريق الكتالوني بداية من الموسم الجديد.

وأضافت أن النادي يحاول تسريع الإجراءات المتعلقة بضم سيرجيو أجويرو.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة، مساء اليوم الإثنين، على أن يسافر بعد ذلك إلى الأرجنتين للانضمام إلى منتخب بلاده استعدادا للمشاركة ببطولة كوبا أمريكا.

ولفتت الصحيفة إلى أن إيريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي، والموجود بالفعل في برشلونة منذ أمس الأحد، من المتوقع الإعلان عن ضمه غدا الثلاثاء.