أتلتيكو يسخر من ريال مدريد بعد الديربي

المستقلة/- سخر الحساب الرسمي لنادي أتلتيكو مدريد على موقع “تويتر” من الغريم والجار ريال مدريد، بعد مباراة الديربي التي جمعت الفريقين.

وتعادل أتلتيكو على ملعبه مع الريال (1-1)، مساء الأحد، في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة لقطة مثيرة للجدل بعدما رفض الحكم هيرنانديز هيرنانديز احتساب ركلة جزاء لريال مدريد بداعي لمس فيليبي مدافع أتلتيكو الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

وقال أتلتيكو مدريد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ينتقدون حتى في النجاح.. البعض اعتاد أن تكون الرياح دائما في مصلحته”.

أتلتيكو لم يوضح مقصده مع التغريدة، لكن عدد كبير من المتابعين يعتقد أن ريال مدريد هو المقصود بما جاء فيها.

يذكر أن أتلتيكو مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة، يليه برشلونة بـ56 نقطة، ثم ريال مدريد صاحب الـ54 نقطة.

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