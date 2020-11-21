أتلتيكو مدريد يهزم برشلونة بسبب خطأ تير شتيجن
(المستقلة) فاز أتلتيكو مدريد على مضيفه برشلونة بهدف دون رد، مساء السبت، في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.
وسجل البلجيكي يانيك كاراسكو هدف المباراة مدريد الوحيد في الدقيقة 45+3.
وجاء الهدف بعد خطأ قاتل من الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، الذي تقدم بعيدا عن مرماه ليتركه خاليا.
Carrasco Goal 🔥😎 Ter Stegen got nutmeged 😂😂 – Atletico Madrid vs Barcelona 1-0 pic.twitter.com/8wy7m73STW
— the football goals (@thefootballgoa2) November 21, 2020
وبهذا الانتصار رفع أتلتيكو رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 11 نقطة في المركز العاشر.
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