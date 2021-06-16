أبو الغيط: يستقبل وزيرة إعلام لبنان ويحذر من حالة الانسداد السياسي

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن حالة الانسداد السياسي أوصلت لبنان إلى مأزق اقتصادي واجتماعي خطير.

جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط، الأربعاء، منال عبد الصمد وزيرة الإعلام اللبنانية، التي تقوم حاليًا بزيارة إلى القاهرة لحضور اجتماع الدورة (51) لمجلس وزراء الإعلام العرب.

وأعرب أبو الغيط خلال اللقاء عن تضامن الجامعة العربية مع لبنان في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء الانسداد السياسي، وكذا في ضوء التبعات الممتدة لحادث انفجار مرفأ بيروت.

وأوضح أن الجامعة تسعى جاهدة لتقديم المساعدة والدعم للبنان، وأنها بصدد إرسال شحنة جديدة من الأدوية والمستلزمات الطبية إليه.

وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال اللقاء على أهمية الإسراع بتشكيل حكومة جديدة من الكفاءات، بحيث يجري تمكينها من إجراء الإصلاحات الضرورية، لافتا إلى أهمية تحمل كافة القوى السياسية في لبنان المسؤولية للخروج من حالة الانسداد السياسي التي أوصلت البلاد إلى مأزق اقتصادي واجتماعي خطير.