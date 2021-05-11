أبو الغيط: الهجمات الإسرائيلية على غزة تعكس استعراضاً بائساً للقوة على حساب دماء الأطفال

المستقلة/-أحمد عبدالله/ ندد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالقصف الجوي الإسرئيلي على قطاع غزة، والذي أسقط 21 شهيداً فلسطينيا، بينهم 9 أطفال، واصفاً هذه الهجمات بالعشوائية وغير المسئولة، والتي تحركها نزعات انتقام وحسابات سياسية داخلية، واستعراض بائس للقوة على حساب دماء الأطفال.

وحمل أبو الغيط إسرائيل مسئولية هذا التصعيد الخطير، مؤكداً أن الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وتسامح الحكومة مع المتطرفين اليهود المعادين للفلسطينيين والعرب، هو ما أدى إلى اشتعال الموقف على هذا النحو الخطير، مطالباً المجتمع الدولي بالعمل فوراً على وقف هذا العدوان الإسرائيلي، في القدس وغزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد أبو الغيط على أن الاستفزازات الإسرائيلية لا زالت تتواصل في القدس، في تحدٍ لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، مضيفاً أن ما يجري في باحات الأقصى من عنف، يمس المسلمين جميعاً وهم على أعتاب عيد الفطر المبارك.

وذكر مصدر مسئولٌ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن اجتماعاً لوزراء الخارجية العرب يُعقد اليوم، بتقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة تداعيات الوضع في القدس.

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