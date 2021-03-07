أبل” تتيح لمستخدميها نسخ الصور والفيديوهات إلى جوجل فوتوز

المستقلة/أطلقت شركة الإلكترونيات الأمريكية أبل خدمة جديدة تتيح للمستخدمين نقل الصور وملفات الفيديو المخزنة على خدمة الحوسبة السحابية التابعة لـ”أبل آي كلاود” بشكل جماعي إلى خدمة “جوجل فوتوز” google photos.

وحسب تقرير موقع ماك رومرز المعنيّ بموضوعات التكنولوجيا، فإنه يمكن الوصول إلى هذه الخدمة على صفحة خصوصية أبل تحت زر نقل نسخة من بياناتك.

ويحتاج المستخدم إلى آلية تأكيد الهوية ثنائية الخطوات “أبل آي دي” والتأكد من وجود مساحة تخزين كافية في حسابه على خدمات جوجل.

وتستغرق العملية ما بين ثلاثة وسبعة أيام، وهي ما تبدو بطيئة لكنها ما زالت أفضل من نقل الصور والفيديوهات يدوياً بشكل فردي.

في الوقت نفسه، فإنه في حال إدخال المستخدم أي تعديلات على الصور المخزّنة على خدمة “آي كلاود” من أجل تحسين جودتها، فإنه سيتم نقل النسخ النهائية منها فقط.

وتتيح خدمة نقل الصور الجديدة من “أبل” نقل الصور وملفات الفيديو من أغلب صيغ الحفظ المتداولة مثل آر إيه دبليو وإم بي جي وإم أو دي وإم إم في وتي أو دي ودبليو إم في وغيرها.