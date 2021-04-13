المستقلة /- كشف موقع ”بلومبيرغ“ في تقرير أن شركة ”أبل“ الأمريكية تستعد لإطلاق جهاز iPad Pro بشاشة mini-LED بقياس 12.9 بوصة في نيسان/ أبريل الجاري، رغم النقص الكبير لرقائق أشباه الموصلات.

وأكد التقرير أن العملاق الأمريكي قام بترقية جهاز iPad Pro من شاشة LCD إلى شاشة mini-LED بحجم 12.9 بوصة، على أن يطلق هذا الإصدار في 2021.

على صعيد آخر، لم يؤكد تقرير بلومبيرغ خطط أبل لدعم جهاز iPad Pro المميز بحجم شاشة 11 بوصة أيضاً بشاشة mini-LED، أو أن الشركة تستمر في دعم هذا الإصدار بشاشة LCD.

بينما أشار التقرير إلى أن أبل ستقدم رسميا جهاز iPad Pro المميز بحجم 12.9 بوصة، إلى جانب الجهاز بقياس 11 بوصة في نفس الحدث، على أن يتم شحن الإصدار المميز بحجم 11 بوصة بكميات محدودة.

وتشير التوقعات إلى أن شاشة mini-LED تدعم أجهزة iPad Pro في الوصول إلى مستويات أعلى في التباين والسطوع، أيضاً كشفت بعض التسريبات المصورة التي نشرت مؤخراً أن جهاز iPad Pro يأتي بنفس تصميم إصدارات 2020 مع تغيير في إعدادات الكاميرا، حيث ينطلق الإصدار الجديد بإعدادات ثلاثية الكاميرا.

ومن المتوقع أن تنطلق التحديثات الجديدة لأجهزة iPad Pro برقاقة معالج A14X التي تقدم أداء مشابهاً لـ M1، ودعم تقنية Thunderbolt 4.

كما ستسمح تقنية Thunderbolt لجهاز iPad Pro بالاتصال بشاشات العرض الخارجية ووحدات التخزين الخارجية والأجهزة الطرفية، وستجعل جهاز iPad أقرب إلى جهاز Mac في ما يتعلق بقدرات الحوسبة الشخصية.